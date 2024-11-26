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بدء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للتصديق على اتفاق وقف النار بلبنان

04:56 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

وقف إطلاق النار

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(مصراوي)

أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي عليه.

وكانت تل أبيب، قد أعلنت قصف 13 هدفًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بينها مقر استخبارات ومقرات قيادة ومستودعات.

وقف النار بلبنان اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي لبنان
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