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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل ستبلغ واشنطن بالموافقة على وقف النار بلبنان بعد اجتماع الكابينت

04:54 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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(مصراوي)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي عليه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن قصف 13 هدفًا لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بينها مقر استخبارات ومقرات قيادة ومستودعات.

ومن المتوقع أن يعقد الكابينت الإسرائيلي، اجتماعًا اليوم لمناقشة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل وقف النار بلبنان اجتماع الكابينت
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