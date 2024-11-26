ليتوانيا: العثور على الصندوقين الأسودين ومسجل الصوت لطائرة الشحن المنكوبة

فيلنيوس- (د ب أ)

عثر المحققون في ليتوانيا على الصندوقين الأسودين لطائرة الشحن التي تحطمت بالقرب من مطار فيلنيوس، أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة العدل الليتوانية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم العثور أيضا على مسجل الصوت الخاص بالطائرة، بالإضافة إلى مسجل بيانات الرحلة.

وقد تم إزالة الجهازين من بين حطام الطائرة عند ظهر اليوم تقريبا، ويخضعان للفحص الآن.

ويشار إلى أن الصندوقين الأسودين للطائرة من شأنهما أن يوفرا معلومات بشأن السبب غير المعروف حاليا لتحطمها.

وكانت الطائرة أقلعت من مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، وهي تابعة لشركة الطيران الإسبانية "سويفت إير" وكانت تعمل لصالح شركة الخدمات اللوجستية الألمانية "دي إتش إل".

وكانت الطائرة في ساعات الصباح الباكر بالقرب من مطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس، على مقربة من مبنى سكني.

وأسفر الحادث عن مقتل إسباني وإصابة ثلاثة آخرين، وهم ألماني وإسباني آخر وليتواني.