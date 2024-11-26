لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ليتوانيا: العثور على الصندوقين الأسودين ومسجل الصوت لطائرة الشحن المنكوبة

04:31 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فيلنيوس- (د ب أ)

عثر المحققون في ليتوانيا على الصندوقين الأسودين لطائرة الشحن التي تحطمت بالقرب من مطار فيلنيوس، أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة العدل الليتوانية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم العثور أيضا على مسجل الصوت الخاص بالطائرة، بالإضافة إلى مسجل بيانات الرحلة.

وقد تم إزالة الجهازين من بين حطام الطائرة عند ظهر اليوم تقريبا، ويخضعان للفحص الآن.

ويشار إلى أن الصندوقين الأسودين للطائرة من شأنهما أن يوفرا معلومات بشأن السبب غير المعروف حاليا لتحطمها.

وكانت الطائرة أقلعت من مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، وهي تابعة لشركة الطيران الإسبانية "سويفت إير" وكانت تعمل لصالح شركة الخدمات اللوجستية الألمانية "دي إتش إل".

وكانت الطائرة في ساعات الصباح الباكر بالقرب من مطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس، على مقربة من مبنى سكني.

وأسفر الحادث عن مقتل إسباني وإصابة ثلاثة آخرين، وهم ألماني وإسباني آخر وليتواني.

طائرة الشحن المنكوبة فيلنيوس ليتوانيا مطار فيلنيوس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: إعلان وقف إطلاق النار في لبنان العاشرة مساء

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا
حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور