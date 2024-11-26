ليتوانيا: الشرطة تطلب من المواطنين تزويدها بمقاطع فيديو تحطم طائرة "دي إتش إل"

فيلنيوس- (د ب أ)

ناشدت الشرطة الليتوانية المواطنين اليوم الثلاثاء، مساعدتها في أعقاب تحطم طائرة شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة " دي إتش إل" أمس الاثنين.

ودعا قائد الشرطة أروناس باولاوسكاس سكان العاصمة فيلنيوس إلى تزويد السلطات بأي مقاطع فيديو قد تحتوي على معلومات عن الطائرة المحطمة.

وسقطت "سويفت إير"، التي كانت متجهة من لايبزيج في ألمانيا إلى فيلنيوس بليتوانيا لصالح شركة "دي إتش إل"، قرب مبنى سكني قرب مطار فيلنيوس وتسببت في مقتل شخص واحد.

ونقل تقرير للإذاعة الليتوانية عن باولاوسكاس قوله : "انتهز الفرصة لأناشد مواطني فيلنيوس: إذا كان لدى أي شخص مقاطع فيديو يمكن أن تكون مفيدة للتحقيق، يرجى مشاركتها مع الشرطة".

وقال قائد الشرطة إنه يمكن القيام بذلك بسهولة عبر بوابة "إيبوليسيا دوت إل تي"، حيث يمكن تحميل مقاطع الفيديو التي ستكون متاحة بعد ذلك للمحققين.

وبحسب ممثل مكتب المدعي العام في فيلنيوس، أجرى المحققون مقابلات مع 19 شخصا، كشهود حتى الآن. كما قامت الشرطة بمسح المطار وموقع التحطم بطائرة مسيرة. ولا يزال البحث جاريا عن مسجل بيانات الرحلة.