على هامش زيارته إلى روما.. وزير الخارجية يلتقي نظيره من جمهورية الكونجو

(مصراوي)

التقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية الكونجو جون كلود جاكوسو وذلك على هامش زيارته إلى روما.

وطلب وزير الخارجية الكونجولي نقل تحيات الرئيس دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونجو، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأكد على تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القاهرة وبرازافيل ومواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين في القضايا ذات الصلة بالقارة الإفريقية.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير أطر التعاون القائمة بما في ذلك مجالات الزراعة والتعليم والبنية التحتية.

كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي وسبل تفعيل مؤسساته.

واتفق الوزيران على تبادل تأييد ترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، وقدم عبد العاطي الشكر لجمهورية الكونجو الشقيقة على انضمامها للتوافق الأفريقي لاعتماد المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.