لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسؤول روسي: ملتزمون بالتعاون مع العراق

03:29 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

محمد شياع السوداني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بغداد- (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رغبة بلاده في وضع آلية يتم خلالها تطوير العلاقة مع روسيا بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني استقبل اليوم نائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات، ولاسيما في مجال الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي، والتأكيد على أهمية هذه العلاقات التاريخية.

وأكد نوفاك التزام بلاده بالتعاون مع العراق في ضوء ما تمخّضت عنه زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى موسكو في شهر أكتوبر من العام الماضي، والتفاهمات في إطار مصالح الشعبين.

ويرافق نائب رئيس الوزراء الروسي وفدا ضم وزير الطاقة سيرجي تسيفيليف والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ميخائيل بوجدانوف والنائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين.


محمد شياع السوداني بغداد رئيس الحكومة العراقية العراق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يشن غارة على بيروت دون إنذار مسبق

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا
حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور