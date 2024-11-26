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"ابني يا عمتي".. لحظة مؤلمة لرجل فلسطيني بعد تعرفه على جثمان ابنه في غزة (فيديو)

03:05 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

العدوان الاسرائيلي على غزة

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(مصراوي)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق رد فعل أب في قطاع غزة لحظة تعرفه على جثمان ابنه الشهيد، الذي ارتقى في قصف لجيش الاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي اللحظة التي استلم فيها الرجل جثمان طفله من سيارة الإسعاف بعد استشهاده ظل يحتضن في جثمان نجله ويقبله ويصرخ.

غزة طوفان الأقصي رجل فلسطيني جيش الاحتلال
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