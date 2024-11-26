"ابني يا عمتي".. لحظة مؤلمة لرجل فلسطيني بعد تعرفه على جثمان ابنه في غزة (فيديو)
(مصراوي)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق رد فعل أب في قطاع غزة لحظة تعرفه على جثمان ابنه الشهيد، الذي ارتقى في قصف لجيش الاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي اللحظة التي استلم فيها الرجل جثمان طفله من سيارة الإسعاف بعد استشهاده ظل يحتضن في جثمان نجله ويقبله ويصرخ.
"ابني يا عمتي".. لحظة مؤلمة لرجل غزّي بعد تعرفه على ابنه الذي قتل جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم قرب منطقة معسكر #خان_يونس جنوبي #قطاع_غزة.#RTArabicVideo #غزة #طفل #قصف #ريل #فيديو #viral #اكسبلور pic.twitter.com/4pk7QjQSMO— RT Arabic Video (@rtarabicvideo) November 25, 2024
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