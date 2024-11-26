"لا لدولة إسرائيل الإرهابية".. تظاهرات في اليونان تزامنًا مع زيارة أمين عام الناتو

(مصراوي)

خرج الآلاف من المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، إلى شوارع العاصمة اليونانية أثينا للاحتجاج على زيارة الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"، مارك روته، إلى البلاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".

ونظم الاحتجاجات "الحزب الشيوعي" لليونان و"الشبيبة الشيوعية اليونانية"، حيث شهدت الاحتجاجات هتافات ضد السياسات العسكرية الغربية.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بـ "خروج اليونان من الحروب"، و"إغلاق القواعد الأمريكية والناتو"، بالإضافة إلى حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل قائلين "لا لدولة إسرائيل الإرهابية"، كما رددوا دعوات لوقف الدعم العسكري لنظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تظاهرة حاشدة تضم الآلاف ضد زيارة الأمين العام لحلف الناتو مارك روتيه، في وسط أثينا، وفقًا لما نقله مراسل "سبوتنيك".



المتظاهرون يهتفون "غير مرحب به"، ويطالبون بوقف توريط اليونان في الصراعات وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية، كما تشمل المطالب وقف أي مساعدة عسكرية لفلاديمير… pic.twitter.com/xztT4VDvSL — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 26, 2024

وتجري زيارة روته في أجواء من إجراءات أمنية مشددة، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية يورجوس جيرابيتريتس، ووزير الدفاع نيكوس ديندياس.

وتتزامن الزيارة مع أول رحلة عمل لروته إلى اليونان منذ توليه منصبه، حيث من المتوقع أن يتناول خلالها مجموعة من القضايا المهمة، بينها الوضع في أوكرانيا، وتحديات "الناتو"، وتعزيز الدفاع الأوروبي المستقل، بالإضافة إلى قضايا الهجرة وملف العلاقات اليونانية التركية.