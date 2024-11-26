الولايات المتحدة تعلق على قصف أوكرانيا لروسيا بصواريخ أتاكمز

وكالات

قالت الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، إن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز التي زودتها بها في قصف منطقة كورسك الروسية وما حولها، مؤكدة أن واشنطن منحت كييف الإذن باستخدام الصواريخ ضد روسيا.

وصرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، يمكنهم استخدام أتاكمز للدفاع عن أنفسهم، والآن يحدث هذا بشكل مفهوم في كورسك وما حولها، لقد غيرنا التوجيهات وأعطيناهم إرشادات بأنهم يستطيعون استخدامها، لضرب هذه الأنواع المعينة من الأهداف".

وفيما سبق قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا أطلقت صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع على منطقة بريانسك الروسية، بعد أيام فقط من قول مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN، إن إدارة جو بايدن أعطت كييف الضوء الأخضر لاستخدام تلك الصواريخ ضد أهداف داخل روسيا.

وهاجم الجيش الأوكراني "عددا من الأهداف المهمة" في العديد من المناطق الروسية، بما في ذلك كورسك، لكنه لم يحدد أنواع الأسلحة التي استخدمها في الهجمات، أمس الإثنين.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن أنظمتها الدفاعية أسقطت 8 صواريخ باليستية، لكنها لم تقدم تفاصيل.