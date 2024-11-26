قرار من المحكمة المركزية بالقدس بشأن قضية فساد نتنياهو

القاهرة- مصراوي

أعلنت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، موافقتها على تأجيل موعد الاستماع لإفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المحكمة قررت تأجيل موعد الاستماع لإفادة نتنياهو إلى 10 ديسمبر المقبل.



وجاء هذا خلافا لقرار النيابة العامة، التي أبلغت، قبل أيام، المحكمة المركزية في القدس رفضها طلب تأجيل شهادة نتنياهو.



وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدّم طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف.



وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلا.



وفي يوليو 2024، قضت المحكمة المركزية في القدس بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي تبدأ في 2 ديسمبر، في قضايا مرفوعة ضده منذ 4 سنوات، متهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وبعد أحداث الـ7 من أكتوبر 2023، تم تعليق جلسات المحاكمة لمدة شهرين، لتعود لاستئناف الجلسات في ديسمبر من العام ذاته.