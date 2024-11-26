لأول مرة .. أوكرانيا تستخدم مسيرة "سويتش بليد 600" ضد روسيا

(مصراوي)



أعلنت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "سويتش بليد 600" استخدمتها القوات الأوكرانية في أول عملية استهداف لها ضد الجيش الروسي في منطقة كورسك، وفقًا لما نشره موقع "شوت" على تطبيق "تليجرام".

ووفقًا للتفاصيل الواردة، رصدت القوات الروسية، مسيرة معادية فوق منطقة ريلسكي في مقاطعة كورسك، ليتم إسقاطها بنجاح بواسطة رصاصة من سلاح محمول، بحسب الموقع.

وبعد فحص الحطام، تبين أن الطائرة من طراز "سويتشبليد 600"، وهي مسيرة هجومية تكتيكية متطورة من تصميم شركة "إيرو فيرمونت" الأمريكية، وهي مزودة برأس حربي من صاروخ "إف جي إم-148 جافلين" المضاد للدبابات.

وتتميز هذه المسيرات بأنها تُطلق من منصات تشبه مدافع الهاون، وتُدار عن بُعد، حيث يمكنها الوصول إلى مسافات تصل إلى عشرات الكيلومترات.

جدير بالذكر أن مقاطعة كورسك أصبحت بمثابة "ساحة اختبار" للأسلحة الغربية من قبل القوات الأوكرانية، حيث شهدت في الفترة الأخيرة أولى عمليات إطلاق صواريخ "أتاكمس" الأمريكية على الأراضي الروسية.