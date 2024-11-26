الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء بعض المباني في ضاحية بيروت الجنوبية

تل أبيب- (د ب أ)

دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى إخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم:" إنذار آخر إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في بعض المباني بمناطق برج البراجنة وتحويطة الغدير أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف أنه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".





