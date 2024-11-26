إدانة مواطن كوري جنوبي بتعمد اكتساب الوزن للتهرب من الخدمة العسكرية

سول- (د ب أ)

أصدرت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق مواطن لإدانته بتعمد اكتساب أكثر من 20 كيلوجراما (44 رطلا) للتهرب من نظام التجنيد العسكري في البلاد.

ويشار إلى أنه في كوريا الجنوبية، يتعين أن يؤدي جميع الرجال القادرين جسديا الخدمة العسكرية من 18 إلى 21 شهرا، ولكن الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية يمكنهم بدلا من ذلك القيام بمهام في منشآت غير عسكرية مثل مراكز الرعاية والخدمة المجتمعية. وفي حال كانوا يعانون من مشاكل خطيرة، يتم إعفاؤهم من المهام العسكرية.

وقالت محكمة سول الشرقية الجزئية إنها قضت بحبس الرجل لمدة عام، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، لانتهاك قانون الخدمة العسكرية في البلاد.

وأضافت المحكمة أن شخصا من معارف الرجل المتهم حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لتقديم المساعدة له.

وذكر مكتب الشؤون العامة بالمحكمة أن اختبارا خلال عام 2017 خلص إلى أن الرجل مؤهل لأداء الخدمة العسكرية حيث يبلغ طوله 169 سنتيمترا ويبلغ وزنه 83 كيلوجراما.

ولكن بناء على نصيحة معاونه بأنه من الممكن إعفاؤه من الخدمة العسكرية إذا كان يعاني من زيادة الوزن، قام بمضاعفة استهلاكه اليومي من الطعام، حيث ركز على تناول الطعام عالي السعرات الحرارية، كما ترك وظيفته كعامل توصيل بدوام جزئي.

وخلال ثلاثة اختبارات بدنية من 2022 -2023، تراوح وزن الرجل ما بين 102 و105 كيلوجرامات (225-231 رطلا) وهو الوزن الذي جعله مؤهلا لأداء الخدمة المجتمعية. كما خلصت المحكمة إلى أنه قبل الاختيارات كان يشرب كميات كبيرة من المياه.

ولم يتضح كيف تم كشف الواقعة، وما إذا كان الرجل قد بدأ خدمته العسكرية قبل محاكمته.

وقالت المحكمة فقط إن الرجل تعهد بأداء الخدمة العسكرية بإخلاص.