بن غفير: الحرب يجب أن تنتهي عندما نهزم الطرف الآخر وإعادة سكان الشمال بأمان

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إن الحرب يجب أن تنتهي عندما يُهزم الطرف الآخر وإعادة سكان الشمال بأمان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن القناة 13 الإسرائيلية، قد قالت قبل قليل، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لرشقات صاروخية أخيرة من حزب الله قبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته العربية.

وتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار على الحدود منذ 8 أكتوبر 2023، بعد يوم من هجوم حماس على إسرائيل والذي أشعل الحرب في غزة.

وصعدت إسرائيل الحرب في سبتمبر الماضي، حيث قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله ومعظم قادة الحزب الرئيسيين في موجة من الغارات الجوية، وتوغلت قواتها البرية في جنوب لبنان في أوائل أكتوبر.