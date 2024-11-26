القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يستعد لرشقات صاروخية أخيرة من حزب الله قبل تنفيذ الاتفاق

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لرشقات صاروخية أخيرة من حزب الله قبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن حزب الله وإسرائيل تبادلا إطلاق النار على الحدود منذ 8 أكتوبر 2023، بعد يوم من هجوم حماس على إسرائيل والذي أشعل الحرب في غزة.

وصعدت إسرائيل الحرب في سبتمبر الماضي، حيث قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله ومعظم قادة الحزب الرئيسيين في موجة من الغارات الجوية، وتوغلت قواتها البرية في جنوب لبنان في أوائل أكتوبر.