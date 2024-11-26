البث الإسرائيلية: الاتفاق مع لبنان ليس إنهاءً للحرب بل وقف لإطلاق النار

وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي، أن الاتفاق مع لبنان ليس إنهاءً للحرب بل وقف لإطلاق النار سيتم تقييمه يوميا، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفا لإطلاق النار في لبنان بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن قريبون لكن لن يُعلن التوصل لشيء حتى الانتهاء من كل شيء".

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن المباحثات المتعلقة بوقف إطلاق النار أحرزت تقدما كبيرا.

وفي القدس، قال مسؤول إسرائيلي كبير: إن الحكومة ستجتمع الثلاثاء للموافقة على اتفاق هدنة مع حزب الله.

وبالتزامن مع إشارات على قرب التوصل إلى حل دبلوماسي، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في إطار مواصلة الهجوم الذي بدأته في سبتمبر بعد ما يقرب من عام من الأعمال القتالية عبر الحدود.