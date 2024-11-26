بلومبرج: وصول أول دفعة من صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف في عهد ستارمر

وكالات

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، أن الحكومة البريطانية زودت كييف مؤخرا بعشرات الصواريخ بعيدة المدى "ستورم شادو" لتكون الأولى في عهد رئيس الوزراء كير ستارمر.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الدفعة من الصواريخ البريطانية جاءت في محاولة لإنقاذ مخزونات نظام كييف التي نفدت، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

يشار إلى أن ستارمر تعهد مؤخرا بمواصلة دعم كييف في النزاع مع روسيا، وتأتي هذه الدفعة من الصواريخ كمحاولة لتدارك الأوضاع المنهارة لقوات كييف على كافة خطوط الجبهات وقبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية في البيت الأبيض.

وأضافت المصادر: "تمت عمليات التسليم، التي لم يتم الإعلان عنها علانية، قبل عدة أسابيع وتم طلب التزود بها بعد نفاد مخزون كييف من الصواريخ طويلة المدى".

وقبل أيام، نقلت "بلومبرغ" عن مسؤول غربي أن كييف استخدمت، لأول مرة، صواريخ "ستورم شادو" البريطانية بعيدة المدى لضرب عمق روسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التايمز" عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن بريطانيا توقفت عن تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" بسبب نقص هذا النوع من الصواريخ لديها.

وفي اليوم نفسه، أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن مكتب ستارمر رفض التعليق على الأنباء التي تفيد باستهداف القوات الأوكرانية للأراضي الروسية بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية.