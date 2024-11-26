بعد توعده بفرض رسوم جمركية.. الصين وكندا لـ ترامب: لا منتصر في الحروب التجارية

وكالات

ردت الصين وكندا على توعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده من المكسيك وكندا والصين منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة، وفقا للعربية.

وأكدت بكين، اليوم الثلاثاء، أن لا أحد سينتصر في أي حرب تجارية.

وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إنّ الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بينها والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته.

وذكرت كندا ترامب بدورها الأساسي في إمدادات الطاقة للولايات المتّحدة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان: إن العلاقة بين البلدين متوازنة ومتبادلة المنفعة، خاصة بالنسبة للعمّال الأمريكيين، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

كان ترامب أعلن مساء أمس، أنه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة في 20 يناير، رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10% الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، لإرغام الدول الثلاث على "وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات".

وكتب ترامب: "في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة".

وأضاف "ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!"، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين واشنطن وكل من كندا والمكسيك.

وأشار إلى أنه سيفرض أيضا على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، "تزاد إلى أي رسوم إضافية"، عقابا لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.