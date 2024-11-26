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الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اخترقت أجواء الجولان من جهة الشرق

04:30 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

إسقاط طائرات مسيرة أرشيفية

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيرة اخترقت أجواء الجولان من جهة الشرق، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الاثنين، أنه رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الغربي شمالي إسرائيل، سقط بعضها في المنطقة.

وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت، كما أطلقت جماعة حزب الله أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخا صوب إسرائيل يوم الأحد.

إسقاط مسيرة لجيش الإسرائيلي لجولان
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