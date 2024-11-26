كتائب القسام: إيقاع 20 جنديا إسرائيليا في هجومين بقطاع غزة

وكالات

أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها أوقعوا 20 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في هجمات منفصلة بقطاع غزة الاثنين.

وأكد الكتائب في بيانات منفصلة، أن عناصرها تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود تواجدت في أحد المنازل بالرشاشات والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد طيبة وسط بيت لاهيا شمال القطاع، بحسب روسيا اليوم.

وأعلنت كتائب القسام استهداف قوة صهيونية مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأشارت الى "استهداف دبابة صهيونية من نوع (ميركفاه 4) بقذيفة (الياسين 105) في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا شمال القطاع".

وأكدت أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس استهدفوا موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

تأتي هذه التطورات غداة إعلان القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الإرهاق من الحرب يتزايد بين صفوف الجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أن الخسائر البشرية تتصاعد بشكل ملحوظ وأن نطاق القتال يتسع أكثر فأكثر.