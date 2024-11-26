في يناير.. جو بايدن سيحضر حفل تنصيب دونالد ترامب

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن، سيحضر حفل تنصيب دونالد ترامب في يناير، على الرغم من أن الملياردير الجمهوري تغيّب قبل 4 سنوات عن مراسم أداء الرئيس الديمقراطي القسم الرئاسي.

وقال أندرو بيتس مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض: "إن الرئيس وعد بأنه سيحضر حفل التنصيب أيا كان الفائز في الانتخابات، هو والسيدة الأولى سيفيان بهذا الوعد وسيحضران حفل التنصيب".

وبذلك يعتزم بايدن مخالفة ما فعله ترامب قبل 4 سنوات حين قاطع الرئيس المنتهية ولايته حفل تنصيب الرئيس المنتخب بسبب عدم اعتراف الملياردير الجمهوري بفوز منافسه الديمقراطي عليه.

ويومها، كانت الولايات المتحدة لا تزال تحت صدمة الهجوم غير المسبوق الذي شنّه أنصار لترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير في محاولة منهم لمنع السلطة التشريعية من المصادقة على فوز المرشح الديموقراطي.

ووجّهت إلى الرئيس المنتهية ولايته في حينه اتهامات بتغذية مشاعر الغضب وتأجيج العنف بسبب الاتهامات التي وجّهها لبايدن من دون أي دليل بتزوير الانتخابات.

لكنّ بايدن يعتبر اليوم حضوره حفل التنصيب دليلا هاما على الالتزام باحترام قيمنا الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، بينما نواصل ضمان انتقال منظم وفعّال" للسلطة، بحسب ما أضاف بيتس.

وخلال الحملة الانتخابية، حذّر بايدن مرارا من "الخطر" الذي يشكّله ترامب على الديموقراطية، لكن بعد فوز سلفه على نائبته كامالا هاريس في 5 نوفمبر، تعهّد الرئيس المنتهية ولايته تأمين انتقال سلس للسلطة إلى الإدارة الجمهورية المقبلة.

وما هي إلا بضعة أيام حتى وجّه الرئيس المنتهية ولايته دعوة إلى الرئيس المنتخب لزيارة البيت الأبيض.

وعندما لبّى ترامب الدعوة، هنّأه بايدن على فوزه في الانتخابات.