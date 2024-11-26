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بينهم نساء وأطفال.. 11 شهيدا في غارات للاحتلال على قطاع غزة

02:36 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

قصف غزة

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وكالات

استشهد 11 فلسطينيًا بينما أصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

واستشهد 6 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "الجدبة" قرب مسجد الرحمة بمنطقة الزرقا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال شارع كشكو في منطقة الأبرار شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد مواطن بقصف من طائرات الاحتلال المسيّرة شمال مخيم البريج، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشاله لخطورة المكان بسبب القصف والاستهداف المتواصل من الاحتلال.

وفي جنوب القطاع، فتحت آليات الاحتلال العسكرية أسلحتها الرشاشة على المناطق الشمالية الغربية في مواصي رفح.

قصف غزة قطاع غزة فلسطين فلسطين اليوم الجيش الإسرائيلي
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