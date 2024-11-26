ترامب: فرض 25% رسوما جمركية على البضائع المكسيكية والكندية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه فور تسلمه السلطة سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على البضائع المكسيكية والكندية، وفقا لما ذكرته العربية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أنه رشح رئيسة مركز "أمريكا فيرست بوليسي إنستيتيوت" (إيه إف بي آي)، بروك رولينز، وزيرةً للزراعة، وهو كان المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيلة حكومته.

كانت رولينز، وهي محامية، تشغل منصب مديرة مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض في نهاية فترة ولاية ترامب الأولى، قبل أن تؤسس مركز "إيه إف بي آي" AFPI عام 2021، مع شخصيتين أخريين مقربتين من المرشح الجمهوري هما لاري كودلو وليندا مكماهون التي رُشحت لتولي حقيبة التعليم.

وقال ترامب في بيان: إن التزام بروك رولينز تجاه المزارعين الأمريكيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له".

وأضاف: "ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا".