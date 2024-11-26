إصابات مباشرة بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على نهاريا

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع إصابة مباشرة لمبنى في منطقة نهاريا بعد إطلاق عدة صواريخ إطلقها حزب الله من لبنان.

ودوت صافرات الإنذار في نهاريا ومحيطها بالجليل الغربي، عقب سماع دوي انفجارات في منطقة نهاريا، وفقا للغد.

وقال الجيش الإسرائيلي: إنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل الغربي، إذ تم اعتراض بعضها وسقوط أخرى في المنطقة، وتقوم طواقم الإسرائيلية الإنقاذ بتمشيط منطقة نهاريا.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن وقوع إصابتين إحداهما خطرة جراء سقوط صواريخ على منطقة نهاريا تم إطلاقها من قبل حزب الله.

واندلعت حرائق في منطقة نهاريا جراء سقوط الصواريخ، حيث هرعت قوات الشرطة والدفاع المدني للمكان وتم إغلاق الشوارع المؤدية للمنطقة.