إصابة 12 جندياً بريطانياً في حادث مروري بإستونيا أثناء مهمة للناتو

وكالات

أُصيب 12 جندياً بريطانياً في حادث تصادم مروري كبير وقع في إستونيا بالقرب من الحدود مع روسيا، خلال مشاركتهم في مهمة للناتو تهدف إلى ردع العدوان الروسي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع مساء الجمعة في ظروف ثلجية عندما كانت ثلاث حافلات صغيرة تقل الجنود عائدة إلى قاعدتهم في تابا، حيث أدى اصطدام بين سيارتين مدنيتين، قادتهما سيدتان إستونيتان، إلى سلسلة اصطدامات شملت أربع مركبات أخرى، بينها الحافلات العسكرية وسيارة مدنية ثالثة.

تم نقل ثمانية جنود إلى المملكة المتحدة للعلاج، حيث لا يزال ثلاثة منهم يتلقون الرعاية في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام، بينما تم تسريح خمسة، بالإضافة إلى ذلك، أُصيب خمسة مدنيين إستونيين نُقلوا جميعاً إلى المستشفى.

ويُشارك الجنود المصابون في عملية "كابريت"، وهي مساهمة المملكة المتحدة في مهمة التواجد المتقدم المعزز لحلف شمال الأطلسي، التي تهدف إلى تعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف.

يُذكر أن حوالي 900 جندي بريطاني، بمن فيهم وحدة من دبابات تشالنجر 2، يتمركزون حالياً في إستونيا كجزء من هذه العملية.