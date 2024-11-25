دول حلف الناتو تبحث تعزيز إنتاج الأسلحة في أوكرانيا

(د ب أ)

اجتمع مسؤولو الدفاع من ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة في برلين اليوم الاثنين لمناقشة التدابير اللازمة لتعزيز الأمن والدفاع في أوروبا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بعد الاجتماع إن ألمانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعتزم تعزيز إنتاج الأسلحة داخل أوكرانيا ردا على التصعيد الروسي في الحرب.

وقال إن تطوير وشراء طائرات مسيرة يتم التحكم فيها بالذكاء الاصطناعي يمثل أولوية، وكذلك تحسين التعاون للمساعدة في إنتاج الذخيرة.

وتابع بيستوريوس "يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على التحرك من موقع قوة".

وقال إن غزو روسيا لأوكرانيا "اتخذ بعدا دوليا"، في إشارة إلى ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية أحضرهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى روسيا للتدريب والقتال في أوكرانيا.

واتصل وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف بالاجتماع لمدة نصف ساعة.

واكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ضوء تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مجددا في يناير المقبل. ويطالب ترامب أوروبا باستثمار المزيد من الأموال بشكل كبير في أمنها.

وتحدثت تقارير عن إطلاق أوكرانيا مؤخرا صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع وصواريخ كروز البريطانية "ستورم شادو" على أهداف عسكرية في روسيا. وهاجمت روسيا مدينة دنيبرو الأوكرانية بصاروخ جديد متوسط المدى صباح الخميس الماضي.

وأشاد الرئيس الروسي بالصاروخ المعروف باسم "أوريشينك" باعتباره فريدا من نوعه في العالم، معلنا إنتاج سلسلة منه. ووفقا لموسكو، يمكن للصاروخ التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت ولن تتمكن الأنظمة المضادة للطائرات من رصده.

ويفترض خبراء أن الصاروخ يمكن من الناحية التقنية تزويده أيضا برؤوس حربية نووية.