نتنياهو يعقد سلسلة اجتماعات الثلاثاء بشأن التسوية مع لبنان

وكالات

ذكرت شبكة "إيه بي سي" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد سلسلة اجتماعات يوم الثلاثاء لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأشارت الشبكة إلى أنه خلال اجتماع موسع للكابينت، قد يتم طرح الاتفاق للتصويت.

ولم تظهر أي مؤشرات واضحة على نية نتنياهو استدعاء حكومته للتصويت على الاتفاق، حيث من المتوقع أن يبحث رئيس الوزراء الاتفاق مع حكومته والقادة العسكريين، مع احتمالية إجراء التصويت عليه.

كان موقع "الجديد" أفاد أن لبنان تلقى رسميًا اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه يلتزم الصمت لضمان نجاح الاتفاق.

وأشار الموقع اللبناني إلى أن بعض التفاصيل الصغيرة ما زالت قيد النقاش، لكنها لا تؤثر على جوهر الاتفاق الذي من المقرر أن يعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح الأربعاء.

وذكر الموقع أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت بالتواصل مع الوزراء لضمان نصاب الثلثين لعقد جلسة خاصة تُقر الاتفاق رسميًا.