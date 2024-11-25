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إعلام لبناني: بيروت تم إبلاغها رسميا بوقف إطلاق النار

09:29 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

الحرب في لبنان أرشيفية

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وكالات

أفاد موقع "الجديد" أن لبنان تلقى رسميًا اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه يلتزم الصمت لضمان نجاح الاتفاق.

وأشار الموقع اللبناني إلى أن بعض التفاصيل الصغيرة ما زالت قيد النقاش، لكنها لا تؤثر على جوهر الاتفاق الذي من المقرر أن يعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح الأربعاء.

وذكر الموقع أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت بالتواصل مع الوزراء لضمان نصاب الثلثين لعقد جلسة خاصة تُقر الاتفاق رسميًا.

كانت القناة 13 الإسرائيلية كشفت عن النقاط الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، بينما ستنتشر قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان وعلى طول المعابر الحدودية.

وتابعت القناة أنه سيتم تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن إسرائيل ولبنان سيتفقان على إجراء مفاوضات بشأن الحدود البرية بين البلدين.

إبلاغ بيروت بوقف إطلاق النار نجيب ميقاتي قوات الجيش اللبناني قوات اليونيفيل لبنان وإسرائيل
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