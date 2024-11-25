وزير دفاع الاحتلال: سنقيم جدارا على الحدود مع الأردن

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه سيعمل بشكل مكثف وسريع من أجل إقامة جدار على الحدود مع الأردن.

كانت القناة 13 الإسرائيلية كشفت عن النقاط الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، بينما ستنتشر قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان وعلى طول المعابر الحدودية.

وتابعت القناة أنه سيتم تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن إسرائيل ولبنان سيتفقان على إجراء مفاوضات بشأن الحدود البرية بين البلدين.