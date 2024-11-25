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بريطانيا توجه اتهامات لرجل لصلته بتهديد كاذب بوجود قنبلة قرب السفارة الأمريكية في لندن

08:06 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

الشرطة البريطانية

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(أ ب)
وجهت السلطات البريطانية اتهاما إلى رجل 43 عاما للاشتباه بصلته بتهديد كاذب بوجود قنبلة قرب السفارة الأمريكية في لندن الأسبوع الماضي.
ومثل المتهم دانيال بارمينتر أمام محكمة إيلنج الجزئية اليوم الاثنين وتم احتجازه.
وكان قد تم اعتقال بارمينتر في منزله أمس الأحد، بعد أيام فقط من قيام الشرطة بتفجير تحت السيطرة لطرد مشبوه تم العثور عليه بالقرب من السفارة يوم الجمعة.
وقالت الشرطة في وقت لاحق إن الطرد لم يكن قنبلة كما كان يعتقد في البداية. وتسببت الواقعة في تعطيل عمل السفارة وإلغاء المواعيد العامة في ذلك اليوم.
وتم إغلاق أحد الشوارع لفترة وجيزة، حيث اتخذت السلطات كل الإجراءات الاحترازية في وقت مضطرب.

تهديد كاذب بريطانيا السفارة الأمريكية لندن
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