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إسرائيل تقترب من إقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

07:58 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

إسرائيل تقصف لبنان أرشيفية

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وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني من المتوقع أن يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، رغم استمرار تحفظات الحكومة الإسرائيلية على بعض تفاصيل الاتفاق.

في المقابل، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الجانب اللبناني بأن الإعلان عن وقف إطلاق النار قد يتم خلال ساعات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أن "الاختبار الحقيقي للاتفاق هو إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته".

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