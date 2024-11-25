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محكمة روسية تحكم بالسجن 14 عامًا على شاب بتهمتي إحراق القرآن والخيانة العظمى

07:40 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

محكمة روسية تحكم بالسجن 14 عامًا على شاب

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وكالات

أصدرت محكمة روسية حكمًا بالسجن 13 عامًا ونصف إضافية على الشاب نيكيتا جورافيل (20 عامًا) بتهمة "الخيانة العظمى"، وفقًا لوثائق قضائية نقلتها وسائل إعلام روسية.

ويأتي هذا الحكم بعد اتهامه بمشاركة مقاطع فيديو عن معدات وطائرات عسكرية روسية مع جهاز الأمن الأوكراني في مارس 2023.

جورافيل، الذي كان يقضي عقوبة سابقة بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة الإساءة للمؤمنين عقب قيامه بحرق نسخة من القرآن الكريم في فولغوغراد، كان قد نقل من الشيشان إلى فولغوغراد لمحاكمته الجديدة التي عُقدت خلف أبواب مغلقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام جورافيل في أغسطس 2023 بتعرضه للضرب على يد آدم قديروف، نجل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، أثناء فترة احتجازه قبل المحاكمة.

وقد أثار الفيديو الذي نشره قديروف عن الحادثة جدلاً واسعًا، لكن السلطات الروسية رفضت التحقيق في الأمر، فيما حصل قديروف الابن على تكريم رسمي من جهات إقليمية مختلفة.

وبعد صدور الحكم الأخير، من المتوقع أن يقضي جورافيل إجمالي 14 عامًا في سجن شديد الحراسة. من جانبها، صنّفت منظمة "ميموريال" لحقوق الإنسان جورافيل كسجين سياسي، مشيرة إلى تعقيدات القضية وإجراءات المحاكمة المثيرة للجدل.

احراق كتب مقدسة محكمة روسية حبس شاب الخيانة العظمى
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