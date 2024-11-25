بعد الاعتداء على سيدتين.. جنود إسرائيليون يعتقلون طفلاً بالقوة في الضفة المحتلة (فيديو)

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعتقل طفلًا فلسطينيًا في مدن الضفة الغربية المحتلة، أثناء حملات الاعتقال التي يتم شنها بشكل يومي على مدن الضفة.

وفي الفيديو، قام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بضرب سيدتين كانا يقومان بسحب الصبي منهم في بلدة الخضر في بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة، ثم قاموا بسحب الطفل بالقوة.

وتقوم قوات الاحتلال بشن حملات اعتقال يومية على مدن الضفة، تعتقل خلالها العشرات منهم أسرى سابقين وأطفال ونساء.