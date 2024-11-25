إعلام عبري: واشنطن تعتقد أنها نجحت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

(مصراوي)

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله، إن الولايات المتحدة تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف موقع "واللا"، أنه من المتوقع أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية للمصادقة على الاتفاق غدًا.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد ذكر، أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان غدًا الثلاثاء، وذلك حسبما نقل عن مصدر مطلع.