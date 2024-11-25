الحدث: الإعلان عن وقف الحرب في لبنان خلال ساعات

الإعلان عن وقف الحرب في لبنان خلال ساعات

وكالات

قالت مصادر لبنانية لقناة الحدث: إن الأمريكيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين بأن الإعلان عن وقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني سيكون خلال ساعات.

ومن جانبه قال موقع واللا الإسرائيلي، إنه من المتوقع أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية للمصادقة على اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل غدا الثلاثاء.



وفيما سبق نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، عن مسؤول أمريكي، قوله، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.



وأضاف "أكسيوس" بحسب المسؤول، أنه من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على الاتفاق غدًا الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت، إن من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله هذا الأسبوع.