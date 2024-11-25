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أكسيوس: إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط وقف إطلاق النار

04:43 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

إسرائيل ولبنان

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(مصراوي)

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، عن مسؤول أمريكي، قوله، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف "أكسيوس" بحسب المسؤول، أنه من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على الاتفاق غدًا الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت، إن من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله هذا الأسبوع.

إسرائيل لبنان شروط وقف إطلاق النار
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