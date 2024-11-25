غرق قارب مهاجرين بالقرب من جزيرة ساموس اليونانية يودي بحياة 6 أطفال وشخصين بالغين

ساموس (اليونان)- (د ب أ)

لقى ثمانية أشخاص حتفهم، بينهم ستة أطفال، إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة ساحل جزيرة ساموس اليونانية، حسبما أعلن مسؤولون اليوم الاثنين.

وقالت قوات خفر السواحل إنه تم العثور على 36 ناجيا على خط الشاطئ الصخري، في حين تم إنقاذ ثلاثة أشخاص في وقت سابقظ، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أشخاص ما زالوا مفقودين.

وأكدت السلطات انتشال جثث ستة أطفال وسيدتين.