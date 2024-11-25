إقالة مديري شركتي "ياكوفليف" و"توبوليف" الروسيتين لتصنيع الطائرات

موسكو- (د ب أ)

ذكرت تقارير أن شركة الطيران الروسية القابضة "أوك" قامت بتغيير الإدارة العليا في شركتي "ياكوفليف" و"توبوليف" الروسيتين لتصنيع الطائرات.

وذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية اليومية أنه تم إقالة كل من أندريه بوجينسكي، المدير العام لشركة ياكوفليف، وكونستانتين تيموفييف، المدير الإداري لشركة توبوليف.

وفي الوقت الحالي، سيتولى مهام الإدارة العليا في الشركتين مدير شركة الطيران الروسية القابضة، فاديم باديخا نفسه، ونائبه ألكسندر بوبريشيف.

وقالت الخدمة الصحفية لشركة الطيران القابضة إن "نقل الإدارة إلى مستوى الشركة الأم سيسمح بحشد جميع موارد الشركة القابضة للوفاء بمهام محددة لإصدار الشهادات وإطلاق الإنتاج التسلسلي للطائرات المدنية المحلية".

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن مصادر مطلعة القول إن سبب إجراء التغييرات هو سخط الحكومة إزاء استمرار الفشل في تطوير طائرات الركاب.

ويتعلق الأمر على وجه التحديد، بالطائرة إم إس-21 متوسطة المدى، التي كان من المقرر تسليمها في منتصف العقد الماضي، ولكن تم تأجيل إنتاجها التسلسلي مرارا وتكرارا.

ولم يتم الوفاء بالموعد النهائي المعلن لعام 2024 أيضا وتم تأجيله إلى عام 2025.

وترتبط التأخيرات الأخيرة أيضا بالعقوبات الغربية المفروضة جراء الهجوم الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.