"بعد 72 دقيقة سنكون أموات".. ضابط متقاعد يُحذر بايدن من تصريحاته عن الضربات النووية

(مصراوي)

انتقد، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، سكوت ريتر، تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بإمكانية تبادل ضربات نووية محدودة، واصفًا إياها بالتصرف العدواني والمتهور.

وفي مقابلة له عبر موقع "يوتيوب"، أكد ريتر أن العالم سيخرج عن السيطرة في غضون 72 دقيقة من أول هجوم نووي، مشيرًا إلى أن هذا التصور غير الواقعي قد يؤدي إلى كارثة عالمية.

وأوضح ريتر قائلاً: "إدارة بايدن توقفت عن الاستماع لصوت الشعب الأمريكي الذي يعارض التصعيد العسكري والمغامرة النووية التي يسعى إليها الحزب الديمقراطي". وأضاف أن هناك شعورًا متزايدًا بين المواطنين الأمريكيين بعدم الرغبة في الانخراط في مغامرات قد تجرهم إلى حرب عالمية نووية.

وتابع المحلل العسكري بالقول: "إذا لم نتمكن من إيصال أصواتنا لإدارة بايدن بأن هذا الأمر غير مقبول، وأنه لا يمكن التعامل مع الأمن العالمي بهذه الطريقة، فإنهم سيواصلون سياسة التصعيد على حساب الجميع".

وحذر ريتر من أن ما يراه البيت الأبيض على أنه "تبادل محدود للضربات النووية" ليس إلا خرافة، مشدداً على أنه "لا يوجد شيء اسمه حرب نووية صغيرة. بمجرد أن يتم إطلاق سلاح نووي، ستصبح الأمور خارج نطاق السيطرة في غضون دقائق".

وأكد أن الأضرار ستكون كارثية قائلاً: "في الواقع، لا أحد سينجو. بعد 72 دقيقة من أول انفجار نووي، سيكون الجميع في عداد الموتى".

وفي وقت سابق، دعا دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إلى توخي الحذر والتخلي عن الاستفزازات بعد تصريحات من البنتاجون حول إمكانية حدوث تبادل نووي.

وأكد بيسكوف على ضرورة تبني موقف مسؤول لتجنب التصعيد وتحقيق السلام الدولي، محذرًا من أن أي تحركات خاطئة قد تؤدي إلى مواجهة نووية لا يمكن تصور عواقبها.