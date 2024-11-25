ألمانيا ترسل محققين إلى ليتوانيا بعد تحطم طائرة شحن

برلين- (د ب أ)

يشارك محققون ألمان في الكشف عن عن سبب تحطم طائرة شحن في ليتوانيا بعد أن أقلعت من مدينة لايبتسيج الألمانية لصالح شركة الخدمات اللوجستية الألمانية "دي إتش إل".

وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية للصحفيين في برلين اليوم الاثنين إن المكتب الاتحادي للتحقيق في حوادث الطائرات سيدعم التحقيقات في الموقع في ليتوانيا، موضحا أن المحقيين الألمان سيكونون في الموقع بحلول مساء اليوم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: "لا يمكن الإدلاء بأي تصريحات حتى الآن حول سبب الحادث"، مضيفا أن الواقعة موضع تحقيق حاليا لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بحادث أو ما إذا كان هناك سبب آخر أدى إلى سقوط الطائرة.

وتحطمت طائرة الشحن في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالقرب من مطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس. ولقي إسباني حتفه في الطائرة التابعة لشركة "سويفت إير" الإسبانية، وأصيب ثلاثة آخرين، وهم ألماني وإسباني آخر وليتواني.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أصبح من المعروف أن السلطات الأمنية الألمانية تحذر من "عبوات حارقة غير تقليدية" يرسلها مجهولون عبر مقدمي خدمات الشحن. وفي ذلك الوقت أرسل المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية تحذيرا مماثلا للشركات العاملة في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية.

وتم ربط رسالة التحذير في الدوائر الأمنية - من بين أمور أخرى - بحادث وقع في مركز "دي إتش إل" اللوجستي في لايبتسيج، والذي يعتبر مركزا عالميا للشركة. وتردد أن طردا مرسلا من منطقة البلطيق كان يحتوي على عبوة حارقة واشتعلت فيه النيران في يوليو الماضي.

ولم تظهر كلمة "روسيا" في رسالة التحذير الصادرة عن السلطات الألمانية. ومع ذلك لا تستبعد مصادر أمنية وجود صلة بحالات التخريب الروسية المتزايدة في ألمانيا.