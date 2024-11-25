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معاريف: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان هذا الأسبوع

02:41 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

وقف إطلاق النار في لبنان

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(مصراوي)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مسؤولين مطلعين، قولهم، إنه قد يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الصحيفة العبرية، بحسب المسؤولين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، أن توقيع الاتفاق قد يكون قبل ذلك.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن أغلب أعضاء المجلس الوزاري المصغر والحكومة الإسرائيلية يوافقون على الاتفاق مع لبنان.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد قال في وقت سابق اليوم، إن عقد اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان "خطأ كبير" داعيا لاستمرار الحرب من أجل القضاء على حزب الله.

وقف إطلاق النار بلبنان لبنان حزب الله
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