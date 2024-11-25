قوات الاحتلال تعتقل 29 فلسطينيا من الضفة

رام الله- (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، 29 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم طفل، وامرأة وأسرى سابقون.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، القول إن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة قلقيلية، إذ اعتقل الاحتلال من بلدة باقة الحطب شرق المحافظة 11 مواطنا من بينهم امرأة وطفل، فيما توزعت بقيتها على محافظات: الخليل، ورام الله، وأريحا، وجنين، وبيت لحم، والقدس، بعد عمليات اقتحام واسعة، وتدمير منازل المواطنين وتخريبها، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني في عدة بلدات".

وأشارت "وفا" إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و800 مواطن من الضفة بما فيها القدس."