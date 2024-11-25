الكونغو: الفيضانات تتسبب في تدمير حوالي ألف هكتار من المزروعات

كينشاسا- (أ ش أ)

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إقليم "مبانزا ـ نجونجو" بمقاطعة "كونغو الوسطى" بجنوب غرب الكونغو الديمقراطية في تدمير حوالي 1000 هكتار من المزروعات .

وقال فيكتور مبيمبي، أحد مسئولي التنمية المحلية في إقليم "مبانزا ـ نجونجو"، إن الفيضانات ضربت 30 قرية في قطاع بوكو التابع للإقليم، وفقا لما نقلت وسائل إعلام كونغولية اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن هذه الفيضانات أدت إلى تدمير الحقول المزروعة بمحاصيل الكسافا والذرة والفول السوداني والموز ومحاصيل الخضروات الأخرى في أراضي وديان نهري "نكوكوزي" و"نفوازي".

وأوضح المسؤول المحلي أن ما يقرب من 30 قرية تعاني من هذا الوضع الكارثي وأصبحت "آلاف الهتكارات من الأراضي مغمورة بالمياه"، مضيفا "إنه أمر مؤسف خاصة وأن سكان المناطق المنكوبة عانوا من هذا النوع من الفيضانات 4 مرات في العام الماضي"، على حد قوله.

وأعرب عن خوفه "من وقوع مجاعة؛ نظرا لأن الفيضانات تؤدي إلى زيادة في أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق. وهذه المرة حدثت في بداية هذا الموسم الزراعي".

جدير بالذكر أن الفيضانات دمرت ما يقرب من 2000 هكتار من الكاسافا والذرة والفول السوداني والموز ومحاصيل الخضروات الأخرى في وديان العديد من الأنهار في يناير الماضي بعد هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق في الكونغو الديمقراطية.