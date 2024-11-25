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قتلى ومفقودين جراء الفيضانات الكبيرة في إندونيسيا (فيديو)

01:53 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

فيضان إندونيسيا

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(مصراوي)

كشف مسؤولون إندونيسيون، اليوم الاثنين، عن انتشال فرق الإنقاذ لـ 16 جثة من تحت أكوام الوحل والصخور التي خلفتها الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت القرى الجبلية في جزيرة سومطرة.

وتسببت الأمطار الاستوائية الغزيرة في وقوع هذه الكارثة التي أسفرت أيضًا عن فقدان 6 أشخاص آخرين.

وكانت السيول قد اجتاحت المناطق الجبلية في إقليم نورث سومطرة، حيث تساقطت الصخور والطمي والأشجار من المرتفعات، مما أدى إلى فيضان الأنهار على ضفتيها، وتدمير العديد من المنازل والمزارع.

وفيما تواصل عمليات البحث والإنقاذ، أعربت السلطات عن قلقها بشأن الظروف الصعبة التي تحول دون الوصول إلى بعض القرى المتضررة.

وتسببت الفيضانات في أضرار كبيرة في المنطقة، حيث دمرت المياه أكثر من 130 هكتارًا من الأراضي الزراعية، وأصيب عشرات الأشخاص، فيما ما زالت فرق الإنقاذ تعمل لانتشال العالقين.

وتعاني إندونيسيا بشكل متكرر من هذه الكوارث الطبيعية نتيجة لتضاريسها الجبلية والمناخ الاستوائي، مما يجعلها عرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة.

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