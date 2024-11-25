روسيا تعتقل مواطنا بريطانيا يقاتل إلى جانب أوكرانيا في منطقة كورسك

موسكو- (د ب أ)

قالت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تحددها في أجهزة إنفاذ القانون، إن الجيش الروسي أسر مواطنا بريطانيا يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية في منطقة كورسك المحتلة جزئيا في روسيا.

وذكرت تاس ووسائل إعلام أخرى أن الرجل يدعى جيمس سكوت ريس أندرسون.

وقالت تاس، نقلا عن الرجل، إنه خدم كأحد أفراد سلاح الإشارة في الجيش البريطاني لمدة أربع سنوات، ثم انضم إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا، الذي تم تشكيله في وقت مبكر من حرب روسيا التي استمرت نحو ثلاث سنوات ضد جارتها.

ولم يتسن التحقق من التقرير بشكل مستقل.

وقالت السفارة البريطانية في موسكو إن المسؤولين "يدعمون عائلة رجل بريطاني بعد ورود تقارير عن اعتقاله"، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلبات التعليق.