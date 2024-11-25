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عبد العاطي يجتمع في روما مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية لشمال مقدونيا

01:42 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

عبد العاطي يجتمع في روما مع وزير الخارجية والتجارة

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(مصراوي)

اجتمع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والتجـارة الخارجية لجمهورية شمال مقدونيا، تيمكو موكونسكي، وذلك خلال حضورهما فعاليات منتدى حوارات روما المتوسطية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي أعرب عن تطلع مصر لتعزيز أُطر التعاون الثنائي مع جمهورية شمال مقدونيا، وأهمية بحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يخدم خطط التنمية للشعبين.

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وقام وزير الخارجية بتوجيه الدعوة لوزير الخارجية المقدوني لزيارة القاهرة، مشيرًا إلى أهمية تنشيط الزيارات على المستوى الرفيع بين البلدين لاستكشاف فرص التعاون المُشتركة، مؤكدًا أهمية تنظيم منتدى لرجال الأعمال للتباحث حول سبل دعم التعاون الاقتصادي.

كما استعرض عبد العاطي آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، مشيرًا إلى الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ونزع فتيل التوتر في الإقليم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتجارة الخارجية لشمال مقدونيا تيمكو موكونسكي وزير الخارجية والهجرة منتدى حوارات روما المتوسطية
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