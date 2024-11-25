إعلام عبري: يوجد تفاهمات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

(مصراوي)

قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه يوجد تفاهمات بانسحاب حزب الله اللبناني لما وراء نهر الليطاني ونزع سلاحه بين الليطاني والحدود الإسرائيلية.

وأفادت القناة الـ14، أنه كذلك يوجد تفاهمات بالحفاظ على حرية الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان إذا خرق حزب الله الاتفاق وانسحب الجيش اللبناني.

وأضافت القناة العبرية، أنه يوجد تفاهمات بالسماح بعودة السكان اللبنانيين غير المسلحين إلى البلدات والقرى جنوب لبنان ومنع عودة عناصر حزب الله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد عقد مباحثات أمنية أمس الأحد، من أجل مناقشة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.