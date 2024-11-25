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إسباني يلقى حتفه في حادثة طائرة الشحن الألمانية بليتوانيا

12:57 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

إسباني يلقى حتفه في حادثة طائرة الشحن الألمانية بل

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فيلنيوس- (د ب أ)

لقي مواطن إسباني حتفه في حادث تحطم طائرة شحن تابعة لشركة "دي إتش إل" الألمانية للخدمات اللوجستية، حسبما ذكر ممثل عن سلطات الشرطة الليتوانية في تصريحات لوكالة الأنباء الليتوانية "إلتا" صباح اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات، أصيب باقي ركاب الطائرة في الحادث، وهم ألماني وإسباني آخر وليتواني.

ولم تدل السلطات ببيانات حتى الآن عن حالة المصابين أو أعمارهم.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة "سويفت إير" الإسبانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالقرب من مطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وسقطت الطائرة بالقرب من مبنى سكني. وتم إبلاغ خدمات الطوارئ بالحادث الساعة 31ر5 صباحا (التوقيت المحلي).

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