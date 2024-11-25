"دي إتش إل": طائرة الشحن التي تحطمت في ليتوانيا كانت تابعة لـ"سويفت إير"

برلين- (د ب أ)

قالت شركة "دي إتش إل" الألمانية للخدمات اللوجستية، إن طائرة الشحن التي كانت تعمل لصالحها وتحطمت بالقرب من العاصمة الليتوانية فيلنيوس كانت تابعة لشركة "سويفت إير" الإسبانية للطيران.

وأوضحت الشركة الألمانية اليوم الاثنين أن "سويفت إير" تعمل معها بموجب عقد.

وبحسب البيانات، كانت الطائرة في طريقها من مدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا إلى فيلنيوس. وعلى بعد حوالي كيلومتر واحد من المطار ورد أنها اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري.

وقالت "دي إتش إل" إن "حالة" الطاقم لا تزال قيد الإيضاح.