قتلى وتعطيل حركة السفر.. تأثيرات كارثية للعاصفة "بيرت" في بريطانيا (فيديو)

(مصراوي)

شهدت بريطانيا وأيرلندا تأثيرات كارثية جراء العاصفة "بيرت"، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وتعطيل حركة السفر، وانقطاع الكهرباء في العديد من المناطق.

وتركزت الحوادث المميتة في كل من هامبشاير، لانكشاير، وتريفريو شمال ويلز، جراء ظروف الطقس القاسية التي أثرت على الطرق بشكل كبير.

Massive floods due to storm bert in Pontypridd of South Wales, UK 🇬🇧 (24.11.2024)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/5bPRqEtBBg — Disaster News (@Top_Disaster) November 24, 2024

في جنوب ويلز، غمرت مياه الفيضانات مئات المنازل، مما دفع السلطات المحلية في منطقة روندا سينون تاف للإعلان عن وقوع "حادث كبير" صباح الأحد، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت فيضانات شديدة، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

I don’t know what will be enough for the media to ever admit they have underreported the fact we are in an unprecedented, potentially catastrophic planetary emergency and should be acting like it #ClimateBreakdown #StormBert pic.twitter.com/WDsVFLHrG8 — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) November 24, 2024

وأصدرت هيئة الموارد الطبيعية في ويلز، تحذيرات شديدة من ارتفاع مستوى نهر مونو، محذرة من خطر يهدد الأرواح في مناطق فورج رود وأوسباستون وسكنفريث.

ولا يزال الوضع حرجًا في أنحاء المملكة المتحدة مع وجود أكثر من 100 تحذير من الفيضانات و200 إنذار نشط، في وقت تستمر فيه العاصفة في التأثير على العديد من المناطق.

أما في مجال السفر، فقد تعطلت حركة الطيران بشكل كبير، حيث تم إلغاء حوالي 200 رحلة جوية من مطار هيثرو بلندن أمس الأحد، في حين شهدت شبكة السكك الحديدية تعطلًا في عدة خطوط، مع تحذيرات من تأثير الطقس العاصف على وسائل النقل في إنجلترا وويلز واسكتلندا حتى يوم الاثنين.

وفيما يتعلق بالكهرباء، تعرضت أجزاء من إنجلترا وويلز لانقطاع التيار الكهربائي، مما أثر على الآلاف من السكان الذين وجدوا أنفسهم بدون كهرباء خلال ذروة العاصفة.

من جانب آخر، شهدت أيرلندا أيضًا تدميرًا واسعًا بسبب العاصفة "بيرت"، حيث تسببت الفيضانات الشديدة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.

To say that the media and politicians have failed to educate the public about what climate change really means is the understatement of all time. This is just the beginning. #ClimateCrisis #StormBert pic.twitter.com/BzRibPMnnJ — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) November 25, 2024

وفي مقاطعة ورشيسترشاير بإنجلترا، أظهرت مقاطع فيديو مروعة لحظة ارتفاع منسوب المياه في شوارع بلدة آبار تينبوري، مما دفع فرق الإنقاذ إلى حث السكان على العودة إلى منازلهم بسبب انتشار الفيضانات.

وتواصل السلطات إصدار تحذيراتها، في وقت تستمر فيه العاصفة في التأثير على المناطق المتضررة.